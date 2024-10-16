مؤسسة النفط تشيد بجهود شركة البريقة بتنفيذ مشاريعها رغم الظروف القاهرة

ناقشت الإدارات الفنية والمالية بالمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، “النشاط العام لشركة البريقة للعام 2024، والمشاريع والميزانيات المقترحة للعام المقبل“.

كما تم “بحث تزويد المحروقات والمشتقات النفطية وتوزيعها في مختلف أنحاء البلاد، رغم كل التحديات، بالإضافة إلى تزويد محطات الكهرباء والمشاريع المنفذة لصيانة مستودعات الشركة في أنحاء ليبيا”.

وأشاد مدير الصناعات النفطية بالمؤسسة “بالجهود الاستثنائية التي تبذلها شركة البريقة، سواء على مستوى المسؤولين أو العاملين، في تنفيذ المشاريع بشكل ذاتي، واستمرارهم في إنجاز المهام الموكلة إليهم رغم كافة الظروف القاهرة”.

هذا وحضر الاجتماع مدراء الإدارات المعنية بالمؤسسة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة البريقة، إلى جانب نخبة من المختصين والفنيين من كلا الجانبين.