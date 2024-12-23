مؤسسة النفط تصدر بياناً بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا بمناسبة الذكرى الـ 73 لاستقلال ليبيا.

وقالت لمؤسسة: “بمناسبة ذكرى الاستقلال المجيد.. يسرّ مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، أن يتقدم للشعب الليبي والعاملين بقطاع النفط كافة، بالتهاني بمناسبة عيد الاستقلال الثالث والسبعين، داعياً الله أن يوفقنا للسير على خطى الآباء والأجداد، ودوام وحدة قطاع النفط الليبي، متمنيًا لبلادنا دوام الأمن والسلام والاستقرار”.

وأضافت: “وفقًا لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، سيكون يوم غدٍ الثلاثاء عطلة بمناسبة عيد الاستقلال، على أن يستثنى من ذلك من تتطلب طبيعة أعمالهم التواجد في مكان العمل وسيتم تعويضهم وفق اللوائح والقوانين المعمول بها”.