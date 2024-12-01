مؤسسة النفط تصدر بياناً حول ما يشاع بخصوص «بن قدارة»

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا حول ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي “حول صدور حكم نهائي من محكمة إستئناف طرابلس مفاده ثبوت حمل “فرحات عمر بن قدارة” للجنسية الإماراتية”.

وقال بيان للمؤسسة: “نفيد بأن ما ذكر من معلومات، هو أمرٍ عارٍ عن الصحة ولا يمثل للحقيقة بأي صلة، وأن موضوع القضية في الواقع هو طعن بإلغاء قرار نقل موظف وهذا ما أكده منطوق الحكم المشار إليه و المرفق مع هذا البيان، والذي ينص علي إعادة موظف لسابق عمله، و لم ينص في الحقيقة علي ماورد زوراً على عدد من صفحات التواصل الإجتماعي مجهولة المصدر والتمويل”.

وأضاف البيان: “قد جاء في الأسباب حمل “فرحات بن قدارة” الجنسية الإماراتية وهذا ما نفاه محامي المؤسسة و قدم “فرحات بن قدارة” على خلفيتها شكوى جنائية للنائب العام ضد المدعو(م، ش) ومحاميه لادعائهما زوراً حمل “فرحات بن قدارة” الجنسية الإماراتية”.

(توضيح صحفي) انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خبر حول صدور حكم نهائي من محكمة إستئناف طرابلس مفاده ثبوت حمل السيد… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الأحد، ١ ديسمبر ٢٠٢٤

هذا وكانت أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكما لصالح أحد موظفي المؤسسة الوطنية للنفط ضد رئيسها فرحات بن قدارة، نظرا لحمله للجنسية الإماراتية، مما اعتبرته المحكمة مخالفاً لقانون الجنسية الليبي، وأوضحت المحكمة في أسباب الحكم أن اكتساب بن قدارة لجنسية أجنبية دون الالتزام بالقوانين الليبية يؤدي إلى فقدان الجنسية الليبية، وبالتالي بطلان توليه للمناصب العامة، خاصة المناصب السيادية التي تتطلب ولاء كاملا للدولة. ووصف الحكم تولي بن قدارة لمنصبه بأنه “اغتصاب للسلطة”.