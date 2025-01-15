مؤسسة النفط تصدر بياناً عاجلاً بشأن «الإنتاج والإيرادات»

طمأنت المؤسسة الوطنية للنفط المواطنين، “بأن معدلات إنتاج ليبيا من النفط الخام في تزايد، وأن العمل في جميع المواقع النفطية يسير بفضل جهود العاملين بالقطاع، وفقاً للخطة الإستراتيجية التي تتبعها المؤسسة بشأن زيادة إنتاج النفط الخام، آملين حصول المؤسسة الوطنية للنفط علي الميزانيات اللازمة للمحافظة علي معدلات الإنتاج الحالية وزيادتها”.

وقال بيان المؤسسة: “إن إيرادات ليبيا النفطية لم تتوقف ولا توجد أية مخاوف حيالها، خصوصاً بعد أن تخطى إنتاجنا من النفط الخام حاجز المليون وأربعمائة ألف برميل يومياً، وهو إنجاز لم يتحقق منذ العام 2013”.

وأفادت المؤسسة “أنها منتظمة في إحالة الإيرادات النفطية إلى مصرف ليبيا المركزي أولاً بأول، والتي كانت آخرها حوالتين كالتالي:

1- حوالة بقيمة ( 400 مليون دولار أمريكي ) بتاريخ 31/12/2024

2- حوالة بقيمة ( 500 مليون دولار أمريكي ) بتاريخ 12/1/2025

وأكدت أنه “ستستمر إحالة المبالغ المالية حسب وردوها تباعاً دون تعطيل”.

وكانت المؤسسة، “نشرت في وقت سابق، قيمة المبالغ التي تم إحالتها إلى المصرف المركزي بالدولار الأمريكي، في جدول متكامل مع مواعيد وتواريخ تلك الإحالة”.