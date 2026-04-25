مؤسسة النفط تصدر تحديثاً لأرصدة «المستودعات وحركة الناقلات»

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط تقريرها اليومي بشأن أرصدة المستودعات وحركة الناقلات في مختلف المنشآت النفطية على مستوى ليبيا، وذلك ليوم السبت 25 أبريل 2026.

وفقًا للتحديث، شهدت مستودعات الوقود في كافة المناطق تحركات نشطة لناقلات النفط والغاز، مع استمرار عملية تفريغ الشحنات المستلمة وتوفير الإمدادات اللازمة للسوق المحلي. وقد تضمن التقرير تفاصيل دقيقة عن كميات الوقود المتوفرة في المستودعات وحالة الناقلات في كل منها، كما يلي:

مستودع طرابلس: البنزين : 26,044 طن

: 26,044 طن الديزل : 5,054 طن

: 5,054 طن الغاز : 2,424 طن

: 2,424 طن حالة الناقلات: ناقلة بنزين تحت التفريغ، ناقلة بنزين جديدة تصل يوم 26 أبريل، وناقلة غاز تحت التفريغ. مستودع مصراتة: البنزين : 32,827 طن

: 32,827 طن الديزل : 25,607 طن

: 25,607 طن الغاز : 1,104 طن

: 1,104 طن حالة الناقلات: ناقلة بنزين تحت التفريغ. مستودع الزاوية: البنزين : 3,774 طن

: 3,774 طن الديزل : 3,267 طن

: 3,267 طن الغاز : 850 طن

: 850 طن حالة الناقلات: ناقلة ديزل في انتظار التفريغ. مستودع بنغازي: البنزين : 25,191 طن

: 25,191 طن الديزل : 8,592 طن

: 8,592 طن الغاز : 1,601 طن

: 1,601 طن حالة الناقلات: ناقلة غاز في انتظار التفريغ. مستودع طبرق: البنزين : 12,227 طن

: 12,227 طن الديزل : 2,187 طن

: 2,187 طن الغاز : 87 طن

: 87 طن حالة الناقلات: ناقلة بنزين تحت التفريغ.

إجمالي الأرصدة على مستوى كافة المستودعات بلغ:

100,063 طن متري من البنزين ،

، 44,707 طن متري من الديزل ،

، 6,066 طن متري من الغاز.

هذا التحديث يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط لضمان استمرارية تزويد السوق المحلي بالمنتجات النفطية الضرورية، ويعكس التفاعل المستمر مع حركة الناقلات والشحنات الواردة إلى المستودعات.

وتستمر المؤسسة الوطنية للنفط في متابعة الوضع بشكل دقيق لضمان توزيع الوقود بشكل مناسب وتلبية احتياجات المواطنين.