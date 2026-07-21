مؤسسة النفط تطلق استراتيجية تطوير الغاز الطبيعي وتعزيز الاستثمار

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، أن تطوير مشاريع الغاز الطبيعي يمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية المؤسسة لتعزيز أمن الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة القيمة المضافة للموارد الهيدروكربونية، مشيراً إلى أهمية توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين للاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة.

وجاءت تصريحات سليمان خلال افتتاحه أعمال النسخة الثانية من ورشة العمل الخاصة بـ”استراتيجية تطوير مشاريع الغاز الطبيعي في ليبيا”، التي انعقدت في فندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس، بحضور وزير النفط والغاز، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ورؤساء الشركات التابعة للمؤسسة، إلى جانب ممثلي عدد من الشركات العالمية الشريكة والشركات الخدمية.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إن تطوير قطاع الغاز يشكل أحد المسارات الأساسية ضمن خطط المؤسسة، لما يوفره من فرص لتعزيز مكانة ليبيا كمركز مهم لإنتاج وتسويق الغاز الطبيعي في المنطقة، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق عوائد أكبر من الموارد الطبيعية.

وأوضح سليمان أن ليبيا تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، مؤكداً أن هذه الموارد تتطلب تعزيز التعاون مع الشركات العالمية وتوظيف الخبرات الفنية والتكنولوجيا الحديثة لتطويرها بالشكل الذي يحقق المصالح الوطنية ويرفع من مساهمة القطاع في الاقتصاد الليبي.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى التزام المؤسسة بتنفيذ برامجها المتعلقة بخفض الانبعاثات وتقليل حرق الغاز، بما يتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية، مؤكداً استمرار العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لتحقيق مستهدفات المؤسسة في هذا المجال بحلول عام 2030.

وشدد سليمان على حرص المؤسسة الوطنية للنفط على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الشراكات مع الشركات الوطنية والعالمية، بهدف تنفيذ مشاريع نوعية تدعم التنمية المستدامة وتفتح مجالات جديدة للاستثمار في قطاع النفط والغاز.

وفي سياق متصل، عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان اجتماعاً مع لجنة معهد الزاوية للنفط، جرى خلاله بحث سير العملية التعليمية ومتابعة أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه المركز، إلى جانب مناقشة آليات تطوير الأداء وتحسين جودة البرامج التعليمية والتدريبية.

وأكد سليمان أهمية توفير الإمكانات اللازمة لدعم العملية التعليمية ومعالجة المختنقات التي تواجه المعهد، بما يضمن استمرار العمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مشدداً على ضرورة تنفيذ الخطط التطويرية والارتقاء بمستوى الأداء لتحقيق الأهداف المطلوبة.

كما أشاد رئيس المؤسسة بجهود لجنة إدارة معهد الزاوية للنفط في تطوير العملية التعليمية، خصوصاً في مجال اللغة الإنجليزية، مؤكداً دعم خطة المعهد للحصول على اعتمادات مهنية لبعض البرامج التدريبية من مراكز دولية متخصصة.