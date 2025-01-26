مؤسسة النفط تطلق مشروع الجودة الشاملة لـ«الأيزو»

انطلقت “عملية التأهيل لمشروع الجودة الشاملة للأيزو 9001 بمكتب التعاون الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، تحت إشراف مركز بحوث النفط، والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام متواصلة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بحضور مدير مكتب التعاون الدولي الدكتور عطية حامد”.

ويهدف المشروع إلى “تحسين كفاءة العمل وضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في جميع الخدمات المقدمة، في إطار الالتزام بالتطوير التام والتميز”.

كما تنتظم على هامش المشروع “دورة تدريبية شاملة لتعريف الموظفين بمكتب التعاون بنظام الجودة للأيزو 9001 وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال بهدف تعزيز الوعي بأهمية الجودة، وتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتطبيق معايير الجودة في جميع جوانب العمل”.

انطلاق مشروع الجودة الشاملة للأيزو 9001 بمكتب التعاون الدولي انطلقت صباح أمس السبت، عملية التأهيل لمشروع الجودة… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الأحد، ٢٦ يناير ٢٠٢٥