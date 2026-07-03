مؤسسة النفط تطلق مشروع «تقنيات الغاز» بأجدابيا لتطوير قطاع الطاقة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إصدار رئيس مجلس إدارتها القرار رقم 829 لسنة 2026، القاضي بتشكيل لجنةٍ عليا للإشراف على إنشاء قسمٍ للتأهيل والتدريب في مجال تقنيات الغاز الطبيعي بمعهد النفط للتأهيل والتدريب في أجدابيا، وذلك في إطار اهتمام مجلس إدارة المؤسسة ببرامج بناء القدرات الوطنية، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

وباشرت اللجنة المشكلة، الخميس، أولى اجتماعاتها في مقر معهد النفط للتأهيل والتدريب بأجدابيا، عقب استكمال مرحلة معاينة الإمكانيات المتاحة، إيذانًا بالبدء في أولى مراحل الدراسات اللازمة لإنجاز المشروع.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن المشروع يستهدف تأسيس قسمٍ متخصصٍ في تقنيات الغاز الطبيعي، بما يسهم في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية الوطنية، وتوفير الكفاءات اللازمة لدعم خطط الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي، انسجامًا مع الرؤية العامة للمؤسسة لتطوير هذا القطاع.

وأكدت المؤسسة أن إنشاء القسم يأتي ضمن توجهها نحو تعزيز برامج التأهيل والتدريب، ورفع كفاءة الموارد البشرية الوطنية، بما يدعم احتياجات قطاع النفط والغاز، ويواكب خطط التطوير والاستثمار المستقبلية.

تواصل المؤسسة الوطنية للنفط تنفيذ برامجٍ تستهدف تطوير الكفاءات الوطنية، عبر التوسع في مشاريع التأهيل والتدريب المتخصص، بما يدعم احتياجات قطاع النفط والغاز، ويعزز جاهزية الكوادر الفنية لمواكبة التوسع في مشاريع استثمار الغاز الطبيعي.