مؤسسة النفط تطلق مشروع «سياج خرساني» في سبها

أتمّت المؤسسة الوطنية للنفط، الأربعاء، مراسم تسليم قطعة الأرض التابعة لها في مدينة سبها إلى إحدى الشركات الوطنية العاملة في المنطقة الجنوبية، تمهيدًا للشروع في تنفيذ مشروع إنشاء سياج خرساني يحيط بالموقع بطول يبلغ نحو 7.5 كيلومتر.

وجرت مراسم التسليم بحضور ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة زلاف ليبيا، إلى جانب لجنة إعادة تنظيم المدن، في إطار خطوات تنظيمية تستهدف تعزيز أعمال التطوير في الموقع ورفع كفاءته التشغيلية.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن المشروع يأتي ضمن برامجها الخاصة بالتنمية المكانية في مناطق الجنوب الليبي، والتي تركز على دعم البنية التحتية وتحسين جاهزية المواقع التابعة لقطاع النفط والطاقة.

ويعكس هذا التحرك توجه المؤسسة نحو تنفيذ مشاريع تنظيمية وخدمية في مدن الجنوب، بالتوازي مع خططها الرامية إلى تعزيز الاستقرار التشغيلي ودعم مسارات التنمية المحلية في المناطق القريبة من مواقع الأنشطة النفطية.

هذا وتشهد مناطق الجنوب الليبي خلال السنوات الأخيرة جهودًا متزايدة لإعادة تأهيل البنية التحتية المرتبطة بقطاع النفط، في ظل أهمية هذه المناطق في دعم الإنتاج وتعزيز الاستقرار التشغيلي.

وتندرج مشاريع التطوير والتنظيم ضمن توجهات المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز الحضور الخدمي والتنظيمي في مناطق الإنتاج الحيوية.