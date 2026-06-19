مؤسسة النفط: تطوير «العنصر البشري» أولوية استراتيجية

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، التزامها الاستراتيجي بتطوير العنصر البشري والاستثمار في رأس المال البشري، خلال اختتام أعمال الملتقى الرابع لمسؤولي التدريب التابع لمنظمة APPO، والذي استضافته العاصمة طرابلس ونظمته المؤسسة على مدى ثلاثة أيام متواصلة، بمشاركة واسعة من ممثلين عن دول أفريقية ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومسؤولي التدريب في الشركات التابعة للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار رؤيتها الاستراتيجية الطموحة الهادفة إلى تطوير الكوادر البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية للنهوض بقطاع النفط، وذلك بتوجيهات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الذي شدد على ضرورة تسخير جميع الإمكانات المتاحة لتأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية.

وشهد الملتقى تقديم عرض شامل من قبل الإدارة العامة للتدريب والتطوير وتنمية القدرات في المؤسسة الوطنية للنفط، استعرضت فيه الإمكانات المتقدمة التي تتمتع بها مراكز ومعاهد التدريب والتأهيل في ليبيا، إضافة إلى الخطط الممنهجة والبرامج الحديثة المعتمدة لإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة، بما يواكب أحدث التقنيات العالمية ويدعم خطط تطوير قطاع الطاقة المستدامة.

كما أبرز العرض الدور القيادي للمؤسسة في مجال التدريب والتطوير، في إطار متابعة مباشرة من رئيس مجلس الإدارة لهذا الملف الحيوي داخل القطاع النفطي.

وخلص الملتقى إلى عدد من التوصيات، شملت إعداد دليل موحد للبرامج التدريبية لعام 2027، ووضع إطار قانوني وتنظيمي مشترك لبرامج التدريب وبناء القدرات بين الدول الأعضاء، إلى جانب تبني منصة رقمية متكاملة لتبادل المعرفة والخبرات، وعرض الأنشطة التدريبية، ومتابعة مؤشرات الأداء في مجال التدريب والتأهيل على مستوى الدول الأعضاء.

وفي ختام الفعاليات، أكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق والتوأمة بين المعاهد النفطية، والعمل المشترك على تنفيذ التوصيات المتفق عليها، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة لقطاع النفط والغاز في القارة الأفريقية.

واختتم الملتقى بحفل تكريم تم خلاله توزيع هدايا تذكارية على الوفود المشاركة، حيث أشادت الوفود بالدور الريادي للمؤسسة الوطنية للنفط، معربين عن تقديرهم لحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، بما يعكس مكانة ليبيا ودورها الفاعل داخل منظمة APPO.