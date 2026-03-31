مؤسسة النفط: تطوير «محطة الزويتينة» يدعم استقرار الشبكة الكهربائية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط نجاح الكوادر الفنية التابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في إعادة تشغيل خطوط تخفيض الضغط والقياس بمحطة كهرباء الزويتينة، بعد توقف استمر منذ عام 2009، في خطوة تعكس تطورًا نوعيًا في كفاءة التشغيل واستقراره.

وأصبحت المحطة تعمل بنظام خطي تشغيل بدلًا من خط واحد، وهو ما يمثل تحولًا جوهريًا في الأداء الفني، ويعزز قدرة المنظومة على استيعاب كميات أكبر من الغاز.

ويسهم هذا التطوير في رفع القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية، ودعم استقرار الشبكة العامة، خاصة خلال فترات الذروة في الصيف والشتاء، حيث يزداد الطلب على الطاقة.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن توجهات المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير القطاع ومعالجة المشاريع المتعثرة، في إطار اهتمام رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مسعود سليمان بإعادة تأهيل المرافق المتوقفة وإعادتها إلى الخدمة.

وأشادت المؤسسة بجهود الكوادر الفنية الوطنية، مؤكدة دورها المحوري في إنجاح هذا المشروع، رغم التحديات والظروف الاستثنائية ونقص الإمكانيات، ما يعكس مستوى عالٍ من الالتزام والكفاءة المهنية.