مؤسسة النفط تعزز التعاون الدولي مع الشركات العالمية

تابع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان نتائج ومعدلات تنفيذ خطة الإنتاج لعام 2025 خلال اجتماعه مع المدير العام لشركة ريبسول فرع ليبيا، مايكل إركياغا، واستعرضا معًا الملامح الرئيسية ومستهدفات الإنتاج للعام 2026 وتوقعات الإنتاج المستقبلية.

كما ناقش الطرفان نشاط الاستكشاف في منطقتي دور القصة والجغبوب، وخطة توحيد المكمن وتطوير المشاريع (I&R)، بما يسهم في زيادة الاحتياطيات وتعزيز القدرات الاستكشافية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وتطرق الاجتماع إلى الجوانب الخدمية والمسؤولية الاجتماعية، حيث تم بحث اتفاقية تشغيل مستشفى أوباري، تأكيدًا على التزام المؤسسة بدعم المناطق المجاورة للعمليات النفطية.

وفي سياق آخر، عقد مسعود سليمان اجتماعًا مع المدير العام لشركة إيني شمال أفريقيا فرع ليبيا، ميركو، لمتابعة سير العمل في شركة مليتة ومشاريع التطوير في المنطقة البحرية (D)، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الإدارات لضمان انسيابية العمليات وتنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة.

وشمل النقاش أيضًا اتفاقيات بيع الغاز، بما يضمن حماية المصالح المشتركة وتعزيز كفاءة قطاع الغاز في ليبيا.