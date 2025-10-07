مؤسسة النفط تعزز التعاون مع «جهاز التصنيع العسكري»

في إطار سعيها لتعزيز برنامج توطين الصناعات النفطية ودعم القطاع الخاص، نظّم وفد من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النفط، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط ولجنة توطين صناعة معدات النفط والغاز بوزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، زيارة إلى المجمع الصناعي السبيعة التابع لجهاز التصنيع العسكري.

وخلال الزيارة، اطلع الوفد على القدرات التصنيعية والإمكانات الفنية لجهاز التصنيع العسكري، خاصة في مجالات تصنيع المعدات الميكانيكية وقطع الغيار المستخدمة في الصناعات النفطية.

كما شملت الزيارة جولة ميدانية داخل عدد من الأقسام والورش التابعة للجهاز، حيث تعرف الوفد على مراحل التصنيع والإنتاج والتجهيزات والمعدات المستخدمة في عمليات الصيانة والمشاريع الصناعية المختلفة.

وفي ختام الزيارة، عقد الوفد اجتماعاً مع المسؤولين بالجهاز لبحث آفاق التعاون المستقبلي، مع التأكيد على أهمية دعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما تم تبادل الآراء حول تعزيز الشراكات بين المؤسسات الوطنية والشركات الخاصة في مجالات الصناعة النفطية.

وأشاد الحضور بدور المؤسسة الوطنية للنفط التي ساهمت، بتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس إدارتها المهندس مسعود سليمان، في مد جسور التعاون بين الشركات النفطية الخاصة والمؤسسات الصناعية الحكومية، بما يعزز برنامج توطين الصناعات النفطية.