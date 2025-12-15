مؤسسة النفط تعزز الكفاءات عبر برامج تدريبية متقدمة

تواصل الإدارة العامة للتدريب والتطوير وتنمية القدرات بالمؤسسة الوطنية للنفط تنفيذ برامجها التدريبية الهادفة إلى تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز كفاءتها في قطاع النفط، وفق الخطط الاستراتيجية التي يرسمها مجلس إدارة المؤسسة.

وفي هذا الإطار، ينظم مركز التطوير الفني والإداري ورشة عمل متخصصة حول أساسيات القياسات البترولية في عملية استلام وتسليم شحنات النفط الخام، بالتنسيق مع لجنة جرد الأصول، لتعزيز مهارات العاملين في العمليات التشغيلية اليومية.

كما تتواصل المرحلة الثانية من البرامج التدريبية مع شركة SLB، حيث يشمل التدريب المجموعة السادسة لتأهيلهم للمشاركة في امتحان الشهادة الدولية PMP، بالتعاون مع أكاديمية مركز التدريب والتطوير، بما يرفع مستوى الاعتماد المهني والمعايير الدولية للكوادر الوطنية.

وبالتوازي، باشر المركز تنفيذ الدورة الثانية في مجال صيانة التوربينات، بالإضافة إلى دورة تنمية المهارات الإدارية، بمشاركة 116 متدربًا موزعين على خمس مواقع تدريبية في طرابلس وسبها وبنغازي وأجدابيا ومرسى البريقة، ما يعكس الحرص على الوصول إلى مختلف المناطق لتوسيع نطاق التدريب.