مؤسسة النفط تعزز تعاونها مع شركة «إيني» الإيطالية

استضاف الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، على هامش مؤتمر الطاقة (OMC Med Energy) المقام في مدينة رافينا الإيطالية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان.

وبحث اللقاء الذي تم بالجناح المخصص لشركة “إيني”، في مقر هذا المؤتمر والمعرض المصاحب، “سبل تطوير وتوسيع الشراكة بين المؤسسة و”إيني”، في ظل العلاقات الثنائية بين الطرفين”.

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة والوفد المرافق له، “شاركوا في فعاليات هذا المؤتمر الذي تشارك فيه أكثر من 400 شركة عالمية في مجالات الطاقة، من 27 دولة”.

كما شارك وفد المؤسسة برئاسة أحمد عمار عضو مجلس الإدارة، “في المعرض المصاحب للمؤتمر بجناح تضمن شروحات لنشاط المؤسسة والشركات التابعة لها، وحجم المنجزات والتطوير الذي يشهده قطاع النفط الليبي”.