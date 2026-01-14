مؤسسة النفط تعزز خبرات موظفيها

عقدت اللجنة الفرعية المشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سوناطراك اجتماعًا عبر الدائرة المغلقة، لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في مجالات التدريب ونقل المعرفة.

وأدار الاجتماع مدير عام الإدارة العامة للتدريب والتطوير وتنمية القدرات، رئيس اللجنة عن المؤسسة الوطنية للنفط، وشارك فيه مدير إدارة التدريب ومدير مركز التطوير الفني والإداري، إلى جانب عدد من المستشارين والمنسقين من كلا الجانبين.

وتركزت المناقشات على إطلاق برامج تدريبية متقدمة تشمل إدارة المشاريع والصحة والسلامة والبيئة (HSE) وإجراءات تقنية المعلومات (COPET)، إضافة إلى تأهيل كوادر الصف الثاني وإعداد المدربين.

ويأتي هذا التعاون في إطار سعي المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز كفاءة موظفيها الوطنيين من خلال الاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية، بما يساهم في دعم استراتيجية التطوير المستدام لقطاع الطاقة.