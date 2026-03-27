«مؤسسة النفط» تعزز شراكاتها الدولية في قطاع الطاقة

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان عن سلسلة لقاءات مثمرة مع مجموعة من كبرى الشركات الأمريكية العاملة في قطاع النفط والغاز، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتوسيع آفاق الاستثمار في ليبيا.

وذكرت المؤسسة أن الاجتماعات شملت ما يقارب 20 شركة رائدة في مجالات الاستكشاف والإنتاج والخدمات النفطية، من بينها كونوكو فيليبس، شل، شيفرون، TGS، Formentera Operations، Hunt Oil Company، DeGolyer and MacNaughton، Ryder Scott، Halliburton، SLB، وWeatherford.

وخلال هذه اللقاءات، ناقش سليمان فرص التعاون المشترك والإمكانات الواعدة التي يزخر بها قطاع النفط والغاز في ليبيا، بالإضافة إلى خطط المؤسسة لتطوير الإنتاج وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

وأكد سليمان التزام المؤسسة بتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية والعمل وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى اهتمام متزايد من هذه الشركات بالعودة وتوسيع نشاطها في ليبيا، ما يعكس الثقة المتنامية في مستقبل قطاع الطاقة الليبي.

وفي خطوة عملية لتعزيز هذه الشراكات، وقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون، أحد أكبر شركات النفط والغاز عالميًا، لإجراء دراسة فنية متكاملة للمنطقة البحرية 146 NC، بمكتب المؤسسة بمدينة هيوستن.

وتهدف الدراسة إلى استكشاف الإمكانات غير المطوّرة في المياه الليبية وتعزيز قاعدة موارد النفط والغاز، عبر تحليل البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية ووضع أسس واضحة لخطط التطوير المستقبلية وفق أعلى المعايير المهنية والبيئية.

وأكد سليمان أن هذه الخطوة تمثل بداية مهمة نحو تحقيق اكتشافات جديدة وتعزيز مكانة ليبيا كمصدر موثوق للطاقة على المستوى الدولي، مع التركيز على توظيف أفضل الخبرات والتقنيات العالمية.