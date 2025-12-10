مؤسسة النفط تعزز شراكتها مع شركة «ريبسول ليبيا»

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، صباح الأربعاء اجتماعًا مع مدير شركة ريبسول ليبيا ميكيل اركياغا.

وتركز اللقاء على بحث أوجه التعاون بين المؤسسة وشركة ريبسول في شركة أكاكوس، وسبل تعزيز الشراكة بين الجانبين وتوسيع دائرة العمل بما يسهم في رفع الإنتاج الليبي للنفط الخام وتحقيق تطوير القطاع.

كما استعرض الاجتماع نتائج حفر الآبار الاستكشافية، وبرنامج الاستعدادات لعمليات المسح المغناطيسي المزمع تنفيذها في منطقتي دور القصة والجغبوب، إضافة إلى مساهمات شركة ريبسول في مشاريع التنمية المستدامة، ومن بينها تشغيل مستشفى أوباري، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.

وتعكس هذه الاجتماعات التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتطوير القطاع النفطي الليبي وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية لضمان استقرار الإنتاج وتحقيق نمو مستدام.

وتعمل المؤسسة الوطنية للنفط منذ تأسيسها على تنظيم أنشطة النفط والغاز في ليبيا، وتطوير البنية التحتية للحقول النفطية، وتعزيز الشراكات مع الشركات الدولية، مثل ريبسول، بهدف زيادة الإنتاج الوطني وتحسين مستوى الخدمات المصاحبة للقطاع النفطي.