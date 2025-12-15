مؤسسة النفط تعزز صيانة خطوط النفط والغاز بتقنيات متطورة لزيادة الإنتاج

نظّمت إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، ورشة عمل تقنية متخصصة في صيانة خطوط نقل النفط الخام والغاز، وذلك بالمقرّ الرئيسي للمؤسسة في طرابلس. تناولت الورشة استخدام تقنيات Composite Repair وأنابيب RTP فايبرقلاس، بالتعاون مع شركة الواحة للنفط التي تُعدّ من أوائل الشركات التي طبّقت هذه التقنيات في حقولها.

قدّمت شركة الواحة للنفط عرضًا مرئيًا استعرضت خلاله تجربتها مع هذه التقنيات، موضحةً الأثر الإيجابي الذي حققته في رفع معدلات الإنتاج وتحسين الأداء، فضلاً عن تقليل المصروفات. أكدت الشركة على ضرورة تعميم الاستفادة من هذه التقنيات على الشركات الإنتاجية في قطاع النفط الليبي لدعم تنفيذ خطة المؤسسة الرامية إلى زيادة الإنتاج.

حضر الورشة مختصّون ومستشارون من إدارات الإنتاج والصيانة والمشاريع الرئيسية والصغرى بالمؤسسة، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات الفنية والمختصين بشركات القطاع.

تسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى تطبيق تقنيات حديثة وفعّالة في صيانة خطوط نقل النفط والغاز بهدف زيادة الإنتاج وتطوير الأداء الفني في جميع أنحاء القطاع النفطي الليبي.