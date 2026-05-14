مؤسسة النفط: تعزيز «الجاهزية السيبرانية» أولوية استراتيجية

شاركت المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة في ورشة عمل متخصصة بعنوان “البنية الحديثة للأمن السيبراني باستخدام حلول مايكروسوفت”، بحضور مدير عام تقنية المعلومات والتحول الرقمي، وعدد من مديري ومهندسي الأمن السيبراني في قطاع النفط.

وهدفت الورشة إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية وحماية البنية التحتية الرقمية، من خلال استعراض أحدث الحلول التقنية المقدمة من شركة مايكروسوفت، بما يدعم مسار التحول الرقمي ويرفع كفاءة حماية البيانات والأصول في قطاع النفط والغاز.

وتضمنت الورشة عرضًا لتقنيات الكشف والاستجابة للحوادث السيبرانية عبر Microsoft XDR وMicrosoft Defender، إلى جانب أنظمة إدارة الهوية Microsoft Entra ID، إضافة إلى حلول حماية البريد الإلكتروني والأجهزة والبيانات وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما شهدت الفعالية عروضًا تطبيقية لمحاكاة هجمات إلكترونية وأساليب التصدي لها، بهدف رفع مستوى الوعي العملي وتعزيز قدرات الاستجابة لدى الكوادر التقنية.

وأكد المشاركون في ختام الورشة أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الفنية لرفع مستوى النضج الأمني، مع ضرورة مواصلة تطوير الكوادر الوطنية ومنظومات الحماية الرقمية، بما يضمن استمرارية الأعمال في قطاع النفط والغاز في ليبيا.