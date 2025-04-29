مؤسسة النفط تعقد اجتماعاً لتعزيز الحوكمة والتدريب

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، اجتماعًا موسعًا بمقر المؤسسة في طرابلس، بحضور مديري إدارات ومكاتب المراجعة الداخلية بالشركات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة، بالإضافة إلى مدير إدارة المراجعة الداخلية ومدير عام إدارة التدريب.

وتمحور الاجتماع حول أهمية دور المراجعة الداخلية في دعم الحوكمة والشفافية والامتثال، وأهمية دعم أعضائها للرفع من كفاءتهم وتحسين أدائهم، والارتقاء بنتائج أعمالهم، لما لها من أهمية كبيرة في المحافظة على الأصول والممتلكات ودورها في التأكد من إنجاز الأعمال وفقًا للقوانين واللوائح المعتمدة.

كما وجه رئيس مجلس الإدارة بضرورة الاهتمام بالكفاءات والعناصر الشابة الذين ستناط بهم هذه المهام مستقبلًا، ووجه أيضًا بضرورة تحديد الآليات ووضع المقترحات اللازمة بهدف توحيد أساليب العمل وتبادل الخبرات بين إدارات المراجعة الداخلية بالقطاع.

كما شدد على ضرورة دعم التدريب الهادف والتأهيل المستمر، وكذلك الحصول على الشهادات المهنية العالمية في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، بارك المهندس مسعود سليمان إشهار الجمعية الليبية للمراجعين الداخليين، التي كانت نواتها مديري المراجعة بالقطاع، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل خطوة هامة في الطريق نحو التأسيس القانوني والمهني لأعمال المراجعين الداخليين في الدولة الليبية.