مؤسسة النفط تعقد اجتماعاً لتقييم نتائج عمل 2024 ورسم أهداف 2025

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، المهندس مسعود سليمان، اجتماعاً ضم السادة مدراء الإدارات الفنية بالمؤسسة وعضو الإدارة المختص بالشركات التابعة.

وناقش الاجتماع “التحديات والمعوقات التي واجهت سير عمل الشركات والحقول والموانئ النفطية في تنفيذ خطة العام 2024، ووضع تقييم عام لهذه المرحلة”.

كما استعرض الاجتماع “الخطوط العريضة والرئيسة لخطة عمل المؤسسة للعام الجاري 2025، وطرح الرؤى الكفيلة بالتغلب على تحديات العام الماضي، لتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية وبلوغ المستهدف خلال هذا العام”.

من جانبه أكد المهندس مسعود سليمان، على “ضرورة الاستمرار في العمل بنفس الوتيرة والمحافظة على ذات الروح التي تحلى بها مستخدمي المؤسسة طوال العام الماضي، محققين بهمتهم العالية إنجازات عظيمة، وانتصارات تخطت التوقعات، وكسرت حواجز التحديات، حاثاً الجهات المسؤولة على توفير الموارد المالية اللازمة، لتحقيق مستهدفات العام 2025”.