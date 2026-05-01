مؤسسة النفط تعلن «أرصدة الوقود» في المستودعات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا آخر تحديث لأرصدة المستودعات وحركة الناقلات في مختلف المناطق، ضمن بياناتها الدورية لمتابعة وضع الإمدادات النفطية والوقود في البلاد.

وبحسب البيانات الصادرة عن المؤسسة، سجل مستودع طرابلس أرصدة بلغت 19944 طنًا من البنزين و11538 طنًا من الديزل و1934 طنًا من الغاز، مع وجود ناقلة بنزين تحت التفريغ، وأخرى متوقع وصولها يوم 2 مايو.

وفي مستودع مصراتة، بلغت الأرصدة 22422 طنًا من البنزين و20325 طنًا من الديزل و110 أطنان من الغاز، مع استمرار تفريغ ناقلة ديزل، واستئناف تفريغ ناقلة غاز خلال اليوم.

أما مستودع الزاوية، فسجل 7363 طنًا من البنزين و16863 طنًا من الديزل و663 طنًا من الغاز، مع وصول ناقلة ديزل متوقعة يوم 1 مايو، وناقلة بنزين يوم 4 مايو.

وفي مستودع بنغازي، بلغت الأرصدة 9167 طنًا من البنزين و136 طنًا من الديزل و1879 طنًا من الغاز، مع وجود ناقلة غاز تحت التفريغ، وناقلة بنزين متوقعة يوم 2 مايو، إضافة إلى ناقلة ديزل في وضع الانتظار.

وسجل مستودع طبرق 15035 طنًا من البنزين و305 أطنان من الديزل و182 طنًا من الغاز، دون الإشارة إلى حركة ناقلات خلال الفترة الحالية.

وتأتي هذه البيانات في إطار المتابعة اليومية التي تنشرها المؤسسة الوطنية للنفط حول وضع الإمدادات النفطية، لضمان استقرار تدفق الوقود إلى مختلف المدن والمناطق في ليبيا.