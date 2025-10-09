مؤسسة النفط تعلن إنتاج 1.38 مليون برميل من الخام خلال 24 ساعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن معدلات إنتاج النفط والغاز والمكثفات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت مستويات مستقرة، حيث سجل إنتاج النفط الخام 1,386,785 برميلاً، فيما بلغ إنتاج المكثفات 52,123 برميلاً.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن إنتاج الغاز الطبيعي وصل إلى نحو 2.520 مليار قدم مكعب، مؤكدة أن هذه المعدلات تعكس استمرار الأداء التشغيلي المنتظم للحقول والمنشآت النفطية في مختلف المناطق.

وتواصل المؤسسة الوطنية للنفط متابعة عمليات الإنتاج والتصدير لضمان الاستقرار في الإمدادات والحفاظ على مستويات الإنتاج المستهدفة، في ظل تحسن الظروف التشغيلية داخل الحقول والموانئ النفطية.