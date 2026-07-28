مؤسسة النفط تعلن استئناف تشغيل «منشآت الغاز» بعد توقف مؤقت

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف العمل بمجمع مليته الصناعي، مؤكدة إعطاء الإذن بعودة إنتاج الغاز وإعادة ضخ الإمدادات إلى وضعها الطبيعي، بعد قيام حكومة الوحدة الوطنية بتأمين المجمع وتوفير الظروف المناسبة لعودة العاملين واستئناف العمليات التشغيلية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، إن إعادة تشغيل المجمع ستسمح بعودة العمل في عدد من المنشآت المرتبطة بإنتاج الغاز، من بينها حقل الفيل وحقل الوفاء ومنصة صبراته، بما يعيد الإنتاج إلى مستوياته السابقة قبل عملية الإغلاق.

وأكدت المؤسسة أن الأوضاع داخل القطاع مستقرة، مطمئنة المواطنين إلى أن عمليات الإنتاج عادت إلى طبيعتها، وأن المراكز والشركات والمحطات التابعة لها تواصل العمل بشكل اعتيادي.

وشددت المؤسسة الوطنية للنفط على أن دورها يتركز في إدارة الثروة النفطية والغازية الليبية، التي تمثل أكثر من 90% من دخل البلاد، والحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة.

وفي وقت سابق، أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها البالغ إزاء التطورات التي شهدها مجمع مليتة الصناعي بعد اقتحامه وإغلاقه من قبل مجموعة من المحتجين خلال ساعات الصباح الباكر من الثلاثاء 28 يوليو 2026، مؤكدة أن الحادث أدى إلى توقف العمليات التشغيلية وتعطل إنتاج وإمدادات الغاز الطبيعي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن مجمع مليتة يعد المصدر الرئيسي لإمدادات الغاز المغذية للخط الساحلي، موضحة أن توقف العمل داخله تسبب في توقف إنتاج حقل الفيل بالكامل، إضافة إلى تأثر عمليات الإنتاج في حقل الوفاء وتوقفها بشكل جزئي.

وأضافت المؤسسة أن هذه التطورات أدت إلى نقص حاد في إمدادات الغاز والوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ما تسبب في خروج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يزيد من مخاطر عدم استقرار الشبكة العامة للكهرباء.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن استمرار توقف العمليات قد يؤدي إلى خروج وحدات توليد إضافية عن الخدمة، الأمر الذي يرفع احتمالية حدوث إظلام واسع وربما إظلام عام، في حال عدم معالجة الأزمة بشكل عاجل.

وأشارت المؤسسة إلى أن تداعيات توقف المجمع لا تقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل تشمل مخاطر مرتبطة بسلامة المنشآت والعاملين، إضافة إلى تحديات فنية معقدة وخسائر كبيرة في الإنتاج والإيرادات الوطنية.

وشددت المؤسسة الوطنية للنفط على أن سلامة العاملين والحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية يمثلان أولوية قصوى، مؤكدة أن قطاع النفط والغاز يعد مرفقًا سياديًا وحيويًا، وأن منشآته من المرافق الاستراتيجية التي يجب حمايتها وعدم تعريضها لأي أعمال تؤدي إلى تعطيل الإنتاج أو الإضرار بمصالح الدولة والمواطنين.

ودعت المؤسسة الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لتأمين مجمع مليتة الصناعي وحماية المنشآت النفطية، وتمكين الفرق الفنية من استئناف العمليات التشغيلية بصورة آمنة وفورية، بما يضمن استعادة إمدادات الغاز واستقرار الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء.

كما طالبت المؤسسة جميع الأطراف بتغليب المصلحة الوطنية وإبعاد قطاع النفط والغاز عن أي تجاذبات أو ممارسات قد تلحق الضرر بمقدرات البلاد، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في إعلان حالة القوة القاهرة إذا استمرت الظروف الحالية وتعذر استئناف العمليات التشغيلية.

وأكدت المؤسسة أنها تتابع الوضع عن كثب، وتتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين واستعادة الإنتاج في أسرع وقت ممكن، مشددة على أن حماية قطاع النفط والغاز مسؤولية وطنية مشتركة، وأن استمرار الإنتاج والتشغيل يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة وتأمين احتياجات المواطنين.

وفي السياق نفسه، أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدء عودة الشبكة الكهربائية تدريجيًا إلى أوضاعها التشغيلية الطبيعية، عقب استئناف العمل في مجمع مليته الصناعي وعودة إمدادات الغاز الطبيعي إلى محطات التوليد.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، في بيان، إن عودة تدفق الغاز ستنعكس إيجابًا على تحسن التغذية الكهربائية خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن فرقها الفنية كانت تعمل خلال الأسابيع الماضية على معالجة تداعيات أزمة الإمدادات والحفاظ على استقرار المنظومة.

وأوضحت الشركة أن الحدث المفاجئ الذي أدى إلى اضطراب إمدادات الغاز تسبب في تعطيل التحسن الذي كانت تشهده الشبكة بشكل مؤقت، مؤكدة أن المؤشرات التشغيلية الحالية تشير إلى تحسن تدريجي مع استمرار عودة وحدات التوليد إلى الخدمة.

وأكدت الشركة أن الأزمة تسير نحو الانفراج التدريجي، مع تحسن أداء الشبكة الكهربائية واستعادة محطات الإنتاج قدرتها التشغيلية.

كما دعت الشركة العامة للكهرباء إلى ضرورة إبعاد المؤسسات والمنشآت الحيوية عن أي تجاذبات أو ممارسات قد تؤثر على الخدمات الأساسية، مؤكدة أن استقرار المرافق العامة يرتبط بشكل مباشر بمصلحة المواطنين.

وتأتي عودة تشغيل مجمع مليته بعد فترة من القلق بشأن إمدادات الغاز المغذية لمحطات الكهرباء، وسط تحذيرات سابقة من احتمال خروج وحدات توليد عن الخدمة وتأثر استقرار الشبكة الوطنية.