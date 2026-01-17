مؤسسة النفط تعلن انطلاق مشروع استكشافي تاريخي

انطلقت أعمال حفر أول بئر استكشافية في المياه العميقة بخليج سرت، في خطوة وصفها مسعود سليمان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بأنها محطة مفصلية في تطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا.

وأوضح مسعود سليمان في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن المؤسسة حرصت على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، أبرزها شركة إيني شمال إفريقيا الإيطالية، بالتعاون مع شركتي بي بي البريطانية والمؤسسة الليبية للاستثمار، ما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في قدرات ليبيا وإمكاناتها الواعدة.

وأشار إلى أن استخدام سفينة الحفر المتطورة Saipem 10000 لتنفيذ المشروع يؤكد التزام المؤسسة بتطبيق أعلى المعايير الفنية والتقنية في عمليات الاستكشاف، خصوصًا في المناطق العميقة التي تتطلب خبرات وإمكانات متقدمة.

ويكتسب هذا المشروع أهمية خاصة لكونه أول عملية حفر استكشافية في المياه العميقة منذ عام 2009، بعد توقف دام نحو 17 عامًا، ما يعكس عودة النشاط الاستكشافي بقوة إلى القطاع النفطي الليبي الحيوي.

وأكد مسعود سليمان أن المشروع ليس مجرد خطوة استكشافية، بل يمثل رسالة واضحة بأن ليبيا قادرة على استعادة دورها الريادي في قطاع النفط والغاز، مشددًا على استمرار المؤسسة في العمل لتعظيم العوائد الوطنية، ودعم الاقتصاد، وخلق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.