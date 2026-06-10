مؤسسة النفط تعلن تحديث «أرصدة الوقود» في الموانئ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن آخر تحديث لأرصدة المستودعات وحركة الناقلات في عدد من الموانئ الليبية، وذلك ليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، حيث أظهرت البيانات استمرار عمليات التفريغ والربط للناقلات في موانئ طرابلس ومصراتة والزاوية وبنغازي وطبرق.

وفي ميناء طرابلس، بلغت أرصدة البنزين 34633 طن متري، والديزل 17817 طن متري، والغاز 2447 طن متري، مع وجود ناقلة بنزين تحت التفريغ، إضافة إلى ناقلة غاز في مرحلة التفريغ.

وفي ميناء مصراتة، سجلت الأرصدة 8229 طن متري من البنزين، و13176 طن متري من الديزل، و1492 طن متري من الغاز، مع ربط ناقلة بنزين اليوم، وناقلتي ديزل إحداهما تربط اليوم والأخرى في الانتظار.

أما في ميناء الزاوية، فقد بلغت أرصدة البنزين 12601 طن متري، والديزل 20993 طن متري، والغاز 726 طن متري، مع ربط ناقلة بنزين اليوم، إلى جانب ناقلة زيت ثقيل متوقع ربطها للشحن خلال اليوم.

وفي ميناء بنغازي، سجلت الأرصدة 18952 طن متري من البنزين، و3362 طن متري من الديزل، و726 طن متري من الغاز، مع وصول ناقلة بنزين متوقع في 13 يونيو، ووجود ناقلتي ديزل في حالة انتظار، إضافة إلى ناقلة غاز تحت التفريغ، وناقلة زيت وقود ثقيل تربط اليوم.

وفي ميناء طبرق، بلغت أرصدة البنزين 9507 طن متري، والديزل 3856 طن متري، والغاز 64 طن متري، مع وجود ناقلة بنزين تحت التفريغ.

وتعكس هذه البيانات استمرار حركة الإمدادات النفطية بشكل منتظم عبر الموانئ الليبية، في إطار تلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود بأنواعه المختلفة.