مؤسسة النفط تعلن حصيلة «الإنتاج والإيرادات» لشهر يوليو

نشرت المؤسسة الوطنية للنفط تفاصيل الإنتاج والإيرادات الخاصة بشهر يوليو 2026، في إطار التزامها بمبدأ الإفصاح والشفافية، موضحة حجم إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، وكميات التكرير والتصدير، إضافة إلى الإيرادات النفطية المحصلة خلال الشهر.

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي إنتاج النفط الخام خلال يوليو 2026 بلغ 41,713,559 برميلًا، فيما بلغت حصة الدولة الليبية من الإنتاج 36,008,615 برميلًا، مقابل 7,974,050 برميلًا حصة الشركاء.

وبيّنت البيانات أن كمية النفط الخام المتاحة للتصدير حتى 31 يوليو 2026 بلغت 5,812,03 برميلًا، وتشمل الكميات المنتجة التي جرى تحويلها إلى المخزون خلال شهر يوليو، إضافة إلى الكميات التراكمية الموجودة في الخزانات من فترات سابقة.

وأشارت المؤسسة إلى أن كمية النفط الخام المصدر خلال الشهر بلغت 32,347,940 برميلًا، فيما بلغ حجم النفط المحول إلى التكرير 3,221,105 برميلًا، إلى جانب تخصيص 439,570 برميلًا لمحطات الكهرباء في أوباري ومليتة.

كما كشفت المؤسسة أن متوسط سعر خام برنت خلال يونيو 2026 بلغ 85.46 دولارًا للبرميل.

وفي ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي، أوضحت المؤسسة أن إجمالي الإنتاج خلال يوليو بلغ 75,310.9 مليار قدم مكعب، فيما بلغ الغاز المتاح للاستهلاك 73,602.2 مليار قدم مكعب.

وأضافت أن حجم الغاز المستعمل وصل إلى 53,120.2 مليار قدم مكعب، بينما بلغت كميات الغازات الحامضية الهيدروكربونية ذات الضغط المنخفض 12,851 مليار قدم مكعب.

وعلى مستوى الإيرادات النفطية، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن المبلغ المحول إلى الحساب السيادي بالمصرف الليبي الخارجي خلال يوليو 2026 بلغ 2,264,802,030.46 دولارًا.

كما بلغت قيمة الإتاوات وضرائب عقود الامتياز المحصلة لصالح وزارة النفط 2,327,200,581.509 دينارًا ليبيًا.

وأوضحت المؤسسة أن المبلغ المحول للحساب السيادي تُستقطع منه قيمة اعتمادات توريد المحروقات عبر المصرف الليبي الخارجي وفق الاتفاق المبرم، على أن يُحال الرصيد المتبقي إلى مصرف ليبيا المركزي.

وتأتي هذه البيانات ضمن سياسة المؤسسة الوطنية للنفط الرامية إلى تعزيز الشفافية في قطاع الطاقة، من خلال نشر بيانات دورية حول الإنتاج والإيرادات وحصص الشركاء، باعتبار النفط والغاز يمثلان المصدر الرئيسي للإيرادات العامة في ليبيا.