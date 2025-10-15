مؤسسة النفط تعلن خطوات إنشاء مركز لـ«أمن المعلومات»

عُقد صباح اليوم بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس اجتماع لمناقشة الخطوات التنفيذية لإنشاء مركز لأمن المعلومات يهدف إلى تعزيز حماية البنى التحتية الرقمية في القطاع النفطي.

وشهد الاجتماع حضور مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي بالمؤسسة، وليد بن صريتي، إلى جانب مديري إدارات تقنية المعلومات في الشركات النفطية التابعة، وعدد من المختصين في مجالات أمن المعلومات والبنى التحتية الرقمية.

ويأتي إنشاء المركز ضمن جهود المؤسسة لضمان رفع مستوى الجاهزية الأمنية الرقمية، وحماية العمليات الإنتاجية والتشغيلية، وتعزيز استدامة أعمالها وشركاتها التابعة.