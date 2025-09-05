مؤسسة النفط تعلن معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات»

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، عن معدلات إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي والمكثفات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك في إطار تحديثاتها اليومية لعمليات الإنتاج في القطاع.

وبحسب البيانات الصادرة عن المؤسسة، فقد بلغ إنتاج النفط الخام 1,375,039 برميلًا، في حين وصل إنتاج المكثفات إلى 54,627 برميلًا، أما إنتاج الغاز الطبيعي، فقد سجّل 2.555 مليار قدم مكعب.

وتواصل المؤسسة الوطنية للنفط جهودها للحفاظ على استقرار معدلات الإنتاج، بالتنسيق مع الشركات المشغلة وضمن إطار استراتيجيتها لزيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية.