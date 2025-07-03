مؤسسة النفط تعلن معدلات الإنتاج: أكثر من 1.3 مليون برميل نفط خام

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن معدلات الإنتاج خلال الـ 24 ساعة الماضية (بتاريخ 3 يوليو 2025)، بلغت 1,377,932 برميلًا من النفط الخام، في حين سجّل إنتاج المكثفات 53,638 برميلًا، بينما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي 2.541 مليار قدم مكعب.

وتؤكد هذه الأرقام استمرار استقرار وتوازن عمليات الإنتاج في مختلف الحقول والمنشآت النفطية التابعة للمؤسسة، رغم التحديات الفنية والأمنية التي تواجه القطاع في بعض المناطق.

وتُعد هذه الأرقام مؤشراً إيجابياً على كفاءة البنية التحتية لقطاع النفط، واستمرار تنفيذ خطط المؤسسة لرفع القدرة الإنتاجية وتعزيز الاستدامة في التزويد بالغاز والمكثفات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وتواصل المؤسسة الوطنية للنفط تنسيق جهودها مع الشركات المحلية والدولية لضمان أقصى درجات السلامة المهنية وتحقيق مستويات إنتاج مستقرة تدعم الاقتصاد الوطني وتمكّن من تلبية الالتزامات التصديرية والأسواق المحلية.