مؤسسة النفط تعلن معدلات الإنتاج خلال الساعات الماضية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن معدلات الإنتاج خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتاريخ 9 أكتوبر 2025، حيث بلغ إنتاج النفط الخام 1,375,497 برميلاً، والمكثفات 26,092 برميلاً، والغاز 1.774 مليار متر مكعب.

وتواصل المؤسسة جهودها للحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مع متابعة دقيقة لعمليات الإنتاج والصيانة لضمان استمرارية الإمدادات.

هذا ويُعد النفط المورد الأساسي للاقتصاد الليبي، حيث تمثل عائداته الجزء الأكبر من إيرادات الدولة. تنتج ليبيا النفط الخام من عدة حقول وموانئ رئيسية موزعة في مناطق مثل الهلال النفطي، وحوض السرير، وغرب البلاد، وتصدّر عبر موانئ رئيسية تشمل رأس لانوف، والزويتينة، وطرابلس.

وتُدير المؤسسة الوطنية للنفط عمليات الإنتاج والتصدير، وتحرص على الحفاظ على استقرار مستويات الإنتاج وتوفير الإمدادات للسوق المحلي والدولي. كما تشرف المؤسسة على إدارة المكثفات والغاز الطبيعي، إلى جانب متابعة صيانة المنشآت النفطية لضمان استمرارية العمليات وتجنب أي تأثيرات على الإنتاج.