مؤسسة النفط تعلن معدلات الإنتاج خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، عن معدلات إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي والمكثفات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب البيانات الصادرة عن المؤسسة، فقد بلغ الإنتاج اليومي من النفط الخام مليونًا و384 ألفًا و913 برميلًا، في حين بلغ إنتاج المكثفات 51,157 برميلًا، أما إنتاج الغاز الطبيعي فقد وصل إلى 2.538 مليار قدم مكعب.

وتأتي هذه الأرقام في إطار التزام المؤسسة بالشفافية في الإعلان عن البيانات التشغيلية لقطاع النفط والغاز في ليبيا، ودعمًا لجهود الاستقرار وزيادة الإنتاج.