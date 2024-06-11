مؤسسة النفط تعمل على حفر 121 بئا جديدا

تواصل ‫المؤسسة الوطنية للنفط، خلال عام 2024، سلسلة من العمليات الهامة في قطاع النفط والغاز، وتنفذ المؤسسة خطة حفر 121 بئرًا جديدًا لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية من النفط والغاز.

وتقوم الفرق الفنية في المؤسسة بإجراء صيانة لنحو 1335 بئرًا أخرى لضمان استدامة إنتاج النفط.

وبمتابعة من حكومة الوحدة الوطنية، وبهدف رفع إنتاجية حقول آبار النهر الصناعي، وصلت مضخات حقل آبار غدامس والكوابل، إلى مقر منظومة (غدامس – زوارة – الزاوية)، والكوابل الكهربائية الخاصة بمضخات حقل آبار الحساونة.