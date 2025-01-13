مؤسسة النفط تعيد تشغيل «الحفارة العملاقة»

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن “الحفارة العملاقة 12 شقت طريقها عبر الصحراء، يوم الجمعة، انطلاقاً من الموقع الثابت 103 في اتجاه حقل مسلة الذي يبعد 200 كيلومتر”، بعد أن تمكنت كوادر الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط وكفاءاتها الوطنية، من إعادتها إلى سابق عملها قبل تعرضها لبعض الأعطال الفنية.

وأضف المؤسسة” من المخطط أن تشرع الحفارة الكهربائية ذات 2000 حصان في مهامها مع شركة الخليج العربي لإنتاج النفط إلى جانب الحفارة رقم 13 خلال اليومين القادمين بمجرد وصولها إلى موقع العمل”.

يشار إلى أن الحفارة 13 عادت بدورها إلى العمل الأسبوع الماضي بعد أن أتم فريق الصيانة والتطوير من الكفاءات الوطنية التابعين للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، ضمن خطط التطوير التي يتبناها مجلس إدارة الشركة، لتطوير الآليات والمعدات التابعة لها للمساهمة في الاستراتيجية العامة للمؤسسة الرامية لزيادة الإنتاج.