مؤسسة النفط تقيم ملتقى «الأيام التقنية» في طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أنها “ستنظم يومي 13 و14 نوفمبر المقبل، ملتقى “الأيام التقنية” (NOC Technology Days)، في صالة فندق كورنثيا في مدينة طرابلس”.

وبحسب المؤسسة، “سيشهد هذا الحدث عروضًا لأحدث التقنيات والبرامج المستخدمة في مجالات إنتاج النفط، تقدمها الشركات العالمية المدعوة للمشاركة على مدار يومين، مع تقديم شروحات وافية حول تجاربها العملية في معالجة العديد من التحديات”.

ووفق المؤسسة، “كما يتضمن هذا الحدث، الذي يحظى برعاية خاصة ومتابعة من السيد رئيس المؤسسة الدكتور فرحات بن قدارة، حلقات نقاش مباشرة يشارك فيها السادة أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء لجان الإدارة بالشركات النفطية، إلى جانب المختصين من المؤسسة والشركات التابعة لها، وذلك في مجالات تطوير الاحتياطي، والحفر، والإنتاج، والرقمنة”.