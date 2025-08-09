مؤسسة النفط تقيّم أداء شركتي «الجوف والإنشاءات» في بنغازي

عُقد خلال اليومين الماضيين بمدينة بنغازي الاجتماعان الفني والمالي للمؤسسة الوطنية للنفط مع كل من شركة الجوف للتقنية النفطية والشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة، لمراجعة أداء الشركتين ومناقشة خططهما التشغيلية والمالية للعام 2025.

واستعرضت شركة الجوف خلال الاجتماع نشاط إداراتها المختلفة، كما تمّت مناقشة أبرز البرامج المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة، والتحديات التي تواجه الشركة، بالإضافة إلى عرض مفصل للإيرادات والمصروفات للعام الجاري، والميزانية التقديرية للعام المقبل.

وأشاد مسؤولو المؤسسة بالتطور الذي تشهده الشركة في خدماتها، مشددين على أهمية التركيز على الخدمات ذات العائد المالي المرتفع، وتحديث المعدات باستخدام أحدث التقنيات، مع ضرورة تحسين عمليات التسويق عبر تكثيف الزيارات الميدانية وعقد ورش العمل، إلى جانب اعتماد تقنيات التحول الرقمي لمواكبة نشاطات الحفر والاستكشاف في ليبيا.

وفي السياق ذاته، انعقد في نفس اليوم الاجتماع الفني والمالي للمؤسسة مع الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة، حيث تمّت مناقشة أنشطة الشركة في مجالات إنشاء وصيانة خزانات وأنابيب النفط، صيانة المعدات والآليات، بالإضافة إلى أعمال العمرة.

كما تضمن الاجتماع عرضًا شاملاً لمشاريع الشركة المنفذة مع عدد من الشركات النفطية، لا سيما تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب مراجعة الإيرادات المحصّلة حتى 30 يونيو 2025.

وأكد مسؤولو المؤسسة خلال الاجتماع على أهمية التقيّد بمعايير السلامة المهنية وحماية البيئة ضمن أعمال الشركة، مع الإشارة إلى استمرار دعم المؤسسة لأنشطة الشركة باعتبارها أحد الأذرع الفنية التابعة لها.

وحضر الاجتماعين من جانب المؤسسة المديرون العامون لإدارات الإنتاج، الصيانة والمشاريع، الصحة والسلامة والبيئة، والخدمات الفنية، فيما شارك من جانب شركة الجوف أعضاء لجنة الإدارة ومديرو الإدارات، ومثّل الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب مديري الإدارات ورؤساء الأقسام.