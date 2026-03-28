مؤسسة النفط تكشف آخر تحديث لـ«حركة الناقلات وأرصدة الوقود»

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت الموافق 28 مارس 2026، عن آخر تحديث لأرصدة الوقود في مستودعاتها الرئيسية وحركة الناقلات في مختلف المدن الليبية.
وأوضحت المؤسسة أن رصيد البنزين في المستودعات سجل:
- مستودع الزاوية: 15,172 طن متري
- مستودع مصراتة: 31,133 طن متري
- مستودع طرابلس: 17,835 طن متري
- مستودع طبرق: 21,479 طن متري
- مستودع بنغازي: 38,890 طن متري
أما رصيد الديزل فبلغ:
- الزاوية: 14,755 طن متري
- مصراتة: 19,167 طن متري
- طرابلس: 6,453 طن متري
- طبرق: 12,466 طن متري
- بنغازي: 31,368 طن متري
في حين بلغ رصيد الغاز: الزاوية 492، مصراتة 1,129، طرابلس 1,969، طبرق 122، وبنغازي 5,000 طن متري.
وعن حركة الناقلات، أفادت المؤسسة بما يلي:
- الزاوية: ناقلة بنزين في انتظار، وناقلة ديزل تصل اليوم.
- مصراتة: ناقلة ديزل تحت التفريغ.
- طرابلس: ناقلة بنزين وناقلة غاز تحت التفريغ.
- طبرق: ناقلة ديزل تحت التفريغ.
- بنغازي: ناقلة بنزين في انتظار، وناقلة ديزل تصل اليوم، وناقلة غاز تنهي تفريغ شحنتها اليوم.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهودها لمتابعة الإمدادات وضمان استمرار التوزيع في جميع المناطق.
