مؤسسة النفط تكشف أحدث «أرصدة الوقود» في المستودعات

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط (National Oil Corporation) تحديثًا شاملاً لأرصدة المستودعات النفطية وحركة الناقلات في عدد من المواقع الحيوية داخل ليبيا، وذلك ليوم الجمعة 29 مايو 2026، حيث شمل التقرير بيانات مفصلة حول كميات البنزين والديزل والغاز، إضافة إلى وضع الناقلات في كل مستودع.

أولًا: مستودع طرابلس

سجّل المستودع أرصدة بلغت 17472 طنًا متريًا من البنزين، و11068 طنًا متريًا من الديزل، و1771 طنًا متريًا من الغاز.

وفي ما يتعلق بحركة الناقلات، توجد ناقلة بنزين تحت التفريغ، مع ناقلة أخرى متوقع وصولها يوم 31 مايو، إلى جانب ناقلة غاز تخضع حاليًا لعمليات التفريغ.

ثانيًا: مستودع مصراتة

بلغت أرصدة البنزين 1619 طنًا متريًا، والديزل 4763 طنًا متريًا، والغاز 1000 طنٍ متري.

وتشير البيانات إلى وجود ناقلة بنزين تحت التفريغ، إضافة إلى ناقلة ديزل تخضع أيضًا لعمليات التفريغ.

ثالثًا: مستودع الزاوية

سجّل المستودع 15700 طنًا متريًا من البنزين، و11873 طنًا متريًا من الديزل، و817 طنًا متريًا من الغاز.

كما يتوقع وصول ناقلة بنزين يوم 1 يونيو، إلى جانب ناقلة ديزل متوقعة الوصول يوم 30 مايو.

رابعًا: مستودع بنغازي

بلغت أرصدة البنزين 17138 طنًا متريًا، والديزل 2119 طنًا متريًا، والغاز 1565 طنًا متريًا.

وتتضمن الحركة البحرية وصول ناقلة بنزين متوقع يوم 1 يونيو، مع وصول ناقلة ديزل اليوم للتفريغ، إضافة إلى ناقلة غاز تستكمل عمليات التفريغ وتغادر اليوم.

خامسًا: مستودع طبرق

سُجّلت أرصدة بلغت 12500 طنًا متريًا من البنزين، و5133 طنًا متريًا من الديزل، و38 طنًا متريًا من الغاز.

ولم تُسجل أي بيانات إضافية حول حركة الناقلات في هذا القسم.

وتأتي هذه التحديثات ضمن التقارير الدورية التي تصدرها المؤسسة الوطنية للنفط لمتابعة مستويات الإمداد وحركة الشحن في المستودعات الرئيسية، بما يعكس انتظام العمليات التشغيلية وتدفق الناقلات لضمان استقرار الإمدادات داخل السوق المحلي.