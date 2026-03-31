مؤسسة النفط تكشف «أرصدة الوقود وحركة الناقلات» في ليبيا

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء، تحديثًا رسميًا حول أرصدة المستودعات النفطية وحركة الناقلات في مختلف مناطق ليبيا، وذلك لتعزيز الشفافية ومتابعة توفر الوقود بأنواعه للمواطنين والمؤسسات الحيوية.

مستودع طرابلس

1,541 طن متري ديزل: 5,224 طن متري (تم استلامها من مستودع الزاوية)

الناقلات:

ناقلة بنزين تحت التفريغ

ناقلة غاز تحت التفريغ

مستودع مصراتة

18,914 طن متري ديزل: 28,657 طن متري

الناقلات:

ناقلة ديزل أنهت التفريغ

ناقلة بنزين ستصل يوم 3 أبريل

مستودع الزاوية

9,799 طن متري ديزل: 8,554 طن متري

الناقلات:

ناقلة بنزين ستصل يوم 1 أبريل

ناقلة ديزل في انتظار التفريغ

مستودع بنغازي

39,389 طن متري ديزل: 20,784 طن متري

الناقلات:

ناقلة ديزل تربط للتفريغ

مستودع طبرق

19,752 طن متري ديزل: 26,345 طن متري

الناقلات:

ناقلة ديزل أنهت التفريغ

تأتي هذه البيانات في إطار الجهود المستمرة للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان استمرارية الإمدادات النفطية والوقود في جميع مناطق ليبيا، ولتوفير تغطية كافية للسوق المحلية. كما تعكس حركة الناقلات المستمرة اهتمام المؤسسة بتسريع التفريغ وتوزيع الوقود بما يواكب الطلب المتزايد، خصوصًا مع اقتراب موسم الصيف وزيادة الاستهلاك.