مؤسسة النفط تكشف أرقاماً ضخمة للإنتاج والإيرادات في «شهر مايو»

في إطار مبدأ الإفصاح والشفافية، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تفاصيل إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي لشهر مايو 2026، إلى جانب بيانات الإيرادات المحققة، وحصص الدولة الليبية والشركاء، وكميات التكرير والتصدير.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط، بلغ إجمالي إنتاج النفط الخام خلال شهر مايو 2026 نحو 43,069,258 برميلاً.

وأوضحت البيانات أن حصة الدولة الليبية من الإنتاج وصلت إلى 31,980,254 برميلاً، في حين بلغت حصة الشركاء 8,245,249 برميلاً، بينما سجلت الكميات المتاحة للتصدير حتى تاريخ 31 مايو 2026 نحو 7,328,852 برميلاً.

وفي تفاصيل حصة الدولة الليبية، سجلت كميات النفط الخام المصدّر 28,328,080 برميلاً، بينما جرى تحويل 3,278,948 برميلاً للتكرير، إضافة إلى 373,226 برميلاً جرى توجيهها لمحطات الكهرباء في أوباري ومليتة.

وأشارت المؤسسة إلى أن متوسط سعر خام برنت خلال أبريل 2026 بلغ 120.548 دولاراً للبرميل، وهو ما يعكس سياق التسعير المعتمد ضمن الحسابات التشغيلية والإيرادية.

وفيما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي لشهر مايو 2026، سجلت البيانات 75,584.4 مليار قدم مكعب، توزعت بين 73,218 مليار قدم مكعب كغاز متاح للاستهلاك، و54,734.1 مليار قدم مكعب كغاز مستعمل، إضافة إلى 11,451.8 مليار قدم مكعب من الغازات الحامضية والهيدروكربونية ذات الضغط المنخفض.

وعلى مستوى الإيرادات النفطية، أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي المبالغ المحولة إلى الحساب السيادي في المصرف الليبي الخارجي بلغ 3,406,336,819.78 دولاراً.

كما بيّنت البيانات وجود شحنات تأخر تحصيلها نتيجة عطلة عيد الأضحى بقيمة 354,617,559.47 دولاراً، إلى جانب إتاوات وضرائب عقود الامتياز المحالة إلى وزارة النفط بقيمة 1,252,712,412.68 ديناراً ليبياً.

وأكدت المؤسسة أنه يُستقطع من إجمالي الإيرادات قيمة اعتمادات توريد المحروقات عبر المصرف الليبي الخارجي وفق الاتفاق المبرم، على أن يُحال الرصيد المتبقي إلى مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى أن قيمة شحنات المحروقات خلال شهر مايو تجاوزت مليار دولار.

وتعكس هذه البيانات مستوى النشاط التشغيلي في قطاع النفط والغاز خلال شهر مايو 2026، مع استمرار تدفقات الإنتاج والتصدير والإيرادات ضمن المنظومة المالية للدولة الليبية.