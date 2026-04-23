«مؤسسة النفط» تكشف بيانات جديدة لحركة الناقلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس 23 أبريل 2026، عن آخر تحديث لأرصدة المستودعات النفطية وحركة الناقلات في عدد من الموانئ والمرافق الحيوية داخل ليبيا، ضمن متابعتها اليومية للوضع التشغيلي والإمدادات.

وأظهرت البيانات الرسمية أن عمليات التفريغ والاستلام ما تزال مستمرة بشكل منتظم في المستودعات الرئيسية، بما يعكس استقرارًا في تدفق الوقود وتغطية الاحتياجات المحلية من البنزين والديزل والغاز.

وسجل مستودع طرابلس 651 طنًا متريًا من البنزين، و5728 طنًا من الديزل، و1818 طنًا من الغاز، مع استمرار تفريغ ناقلة بنزين، ووصول ناقلة أخرى متوقعة يوم 26 أبريل، إلى جانب ناقلة غاز قيد التفريغ.

وبلغت أرصدة مستودع مصراتة 18511 طنًا من البنزين، و30129 طنًا من الديزل، و1282 طنًا من الغاز، مع استمرار عمليات التفريغ، حيث أنهت ناقلة ديزل عملياتها التشغيلية.

وسجل مستودع الزاوية 2966 طنًا من البنزين، و6443 طنًا من الديزل، و789 طنًا من الغاز، مع مغادرة ناقلة بعد تفريغ جزء من شحنتها وتوجهها إلى ميناء طرابلس.

وبلغت الأرصدة في مستودع بنغازي 11550 طنًا من البنزين، و20026 طنًا من الديزل، و1867 طنًا من الغاز، مع استمرار تفريغ ناقلة بنزين، إضافة إلى ناقلة غاز في حالة انتظار.

وسجل مستودع طبرق 1353 طنًا من البنزين، و3190 طنًا من الديزل، و84 طنًا من الغاز، مع توقع ربط ناقلة بنزين جديدة خلال اليوم.

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي الأرصدة بلغ 35031 طنًا من البنزين، و65516 طنًا من الديزل، و5840 طنًا من الغاز، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس الوضع التشغيلي الحالي في منظومة التوزيع.

وأكدت المؤسسة أن حركة الناقلات مستمرة وفق خطط تشغيلية منتظمة تهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات وتلبية الطلب المحلي على الوقود في مختلف المناطق.