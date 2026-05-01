مؤسسة النفط تكشف تفاصيل «الإنتاج والإيرادات» لشهر أبريل

في إطار تعزيز الشفافية والإفصاح، نشرت المؤسسة الوطنية للنفط تقريرًا تفصيليًا عن إنتاج النفط الخام وإيرادات النفط لشهر أبريل 2026، مستعرضة أبرز الأرقام المتعلقة بإنتاج الموارد النفطية والغاز الطبيعي، فضلاً عن الإيرادات المحصلة من المبيعات النفطية.

إجمالي إنتاج النفط الخام لشهر أبريل 2026

وفقًا للتقرير، بلغ إجمالي إنتاج النفط الخام خلال شهر أبريل 2026 41,621,011 برميل، توزعت حصص الإنتاج بين الدولة الليبية والشركاء كما يلي:

حصة الدولة الليبية: 35,142,784 برميل

حصة الشركاء: 5,952,570 برميل

النفط المتاح للتصدير حتى 30-04-2026: 4,866,447 برميل

توزيع حصة الدولة الليبية شمل:

المصدر نفط خام: 30,843,347 برميل

المحول للتكرير: 3,987,887 برميل

المخصص لمحطات الكهرباء (أوباري – مليتة): 311,550 برميل

ملاحظة: الكميات المتاحة للتصدير تشمل الإنتاج المحول للمخزون خلال شهر أبريل بالإضافة إلى الكميات التراكمية من الفترات السابقة في الخزانات.

أسعار النفط لشهر مارس 2026

أفاد التقرير أن متوسط سعر خام برنت لشهر مارس 2026 سجل 103.886 دولار للبرميل، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار العالمية للنفط في تلك الفترة.

إنتاج الغاز الطبيعي لشهر أبريل 2026

أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فقد بلغ إجمالي الإنتاج خلال شهر أبريل 2026 62,689.4 مليار قدم مكعب، تم توزيعها كما يلي:

الغاز المتاح للاستهلاك: 59,798.8 مليار قدم مكعب

الغاز المستعمل: 40,971.5 مليار قدم مكعب

الغازات الحامضية والهيدروكربونية ذات الضغط المنخفض: 13,661.5 مليار قدم مكعب

الإيرادات النفطية لشهر أبريل 2026

وفيما يخص الإيرادات النفطية، أفاد التقرير بأن المؤسسة الوطنية للنفط قد حولت مبلغًا قدره 2,827,118,451.46 دولار أمريكي إلى حسابها، بالإضافة إلى 2,866,416,697.827 دينار ليبي تم تحصيلها من الإتاوات وضرائب عقود الامتياز.

ملاحظة: يتم خصم قيمة اعتمادات توريد المحروقات عبر المصرف الليبي الخارجي وفقًا للاتفاقات المبرمة. كما أشار التقرير إلى أن الرصيد المتبقي، والبالغ 1.910 مليار دولار، سيُحال إلى مصرف ليبيا المركزي.

هذا وتواصل المؤسسة الوطنية للنفط العمل على تعزيز الشفافية في إدارة قطاع النفط والغاز في ليبيا، وتهدف من خلال نشر هذه البيانات إلى تقديم صورة واضحة عن الأداء الإنتاجي والمالي للقطاع، بما يسهم في بناء الثقة مع جميع الأطراف المحلية والدولية المعنية.