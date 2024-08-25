مؤسسة النفط تكشف حجم إيراداتها المحالة للمصرف المركزي

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط،، بياناً، “يوضح حجم إيراداتها المحالة للمصرف المركزي عن الفترة الممتدة من شهر يناير وحتى شهر أغسطس من العام الجاري 2024”.

وأوضح البيان، “أن حجم إيراداتها المتحققة عن الفترة الممتدة من شهر يناير وحتى شهر أغسطس قد بلغ أحد عشر مليار وستمائة واثنان وستون مليون ومائة وأربعة وثمانون ألف دولار”.

وكانت المؤسسة، أوضحت في بيان صدر عنها في شهر يونيو الماضي، “أن حجم إيراداتها عن النصف الأول من العام الجاري قد بلغ سبعة مليارات وستمائة واثنان وعشرون مليون دولار”.

وأشارت المؤسسة، “بأن الإيرادات تشمل عائدات بيع النفط والغاز والمشتقات النفطية، والتي تحول بانتظام إلى حساب إيرادات الدولة في المصرف المركزي”.