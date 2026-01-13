مؤسسة النفط تكشف خطة رفع «الطاقة التكريرية» إلى 660 ألف برميل يومياً

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان أن تعزيز إنتاج الوقود محليًا يمثل أحد مفاتيح تحسين الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مصافي النفط الليبية تعاني من بساطة التصميم وتقادم التقنيات وضعف الإنتاج، ما خلق فجوة واضحة بين ما تنتجه المصافي وما يستهلكه السوق المحلي.

وأوضح مسعود سليمان في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن الطاقة التكريرية الإجمالية للمصافي المحلية تبلغ 380 ألف برميل يوميًا عبر خمس مصافٍ بسيطة، بينما يبلغ الإنتاج الفعلي حاليًا نحو 180 ألف برميل فقط، بعد خروج مصفاة رأس لانوف عن الخدمة سنة 2013، ما يزيد من الاعتماد على الوقود المستورد.

وأشار رئيس المؤسسة إلى أن تطوير المصافي القائمة ورفع الطاقة التكريرية إلى 660 ألف برميل يوميًا، إلى جانب إنشاء مصفاة جديدة ومصفاة الجنوب، سيعزز إنتاجية الوقود المحلي، يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويحسن الجدوى الاقتصادية للقطاع النفطي.

وأضاف مسعود سليمان أن الأثر المتوقع بعد تطوير صناعة التكرير سيؤدي إلى الاكتفاء الذاتي من البنزين حتى 2037، ومن غاز الطهي حتى 2033، ومن الديزل حتى 2034، بما يسهم في تحسين استقرار السوق المحلي ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

وشدد رئيس المؤسسة على أن التحديات الحالية لن تثني جهود المؤسسة في بناء قطاع نفطي أكثر كفاءة واستدامة، يخدم المواطن ويعزز مساهمة النفط في التنمية الوطنية.