مؤسسة النفط تكشف «مخزون الوقود» في طرابلس وبنغازي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن تحديث جديد لأرصدة المستودعات وحركة ناقلات الوقود في مختلف المناطق، وذلك في نشرتها الصادرة يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، والتي شملت بيانات تفصيلية عن كميات البنزين والديزل والغاز.

وفي مستودع طرابلس، بلغ رصيد البنزين 4068 طنًا متريًا، والديزل 7482 طنًا متريًا، والغاز 1865 طنًا متريًا، مع تسجيل حركة لناقلة بنزين تحت التفريغ، وأخرى في ميناء الشحن، إضافة إلى ناقلة غاز تحت التفريغ.

أما مستودع مصراتة، فسجل 23132 طنًا من البنزين و20464 طنًا من الديزل و1443 طنًا من الغاز، مع توقع وصول ناقلة بنزين خلال اليوم، إلى جانب ناقلة ديزل تخضع حاليًا لعمليات التفريغ.

وفي مستودع الزاوية، بلغت أرصدة البنزين 3292 طنًا متريًا، والديزل 11992 طنًا متريًا، والغاز 668 طنًا متريًا، مع ربط ناقلة بنزين اليوم للتفريغ.

وفي مستودع بنغازي، وصلت كميات البنزين إلى 6742 طنًا متريًا، والديزل إلى 26766 طنًا متريًا، والغاز إلى 2214 طنًا متريًا، مع تسجيل تفريغ ناقلة ديزل، وانتظار ناقلة غاز، وربط ناقلة بنزين للتفريغ.

كما أظهرت بيانات مستودع طبرق وجود 1846 طنًا من البنزين، و2612 طنًا من الديزل، و45 طنًا من الغاز، مع توقع وصول ناقلة بنزين خلال اليوم.