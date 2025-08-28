مؤسسة النفط تكشف معدلات الإنتاج خلال 24 ساعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن معدلات الإنتاج اليومية للنفط والغاز والمكثفات خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة مؤشرات مهمة تعكس استمرار النشاط النفطي في البلاد رغم التحديات الاقتصادية والسياسية.

وأوضحت المؤسسة أن إنتاج النفط الخام بلغ 1,394,439 برميلاً، فيما بلغ إنتاج المكثفات 53,199 برميلاً، بينما سجل الغاز الطبيعي معدل إنتاج قدره 2.571 مليار قدم مكعب خلال نفس الفترة.

وأكدت المؤسسة أن هذه الأرقام تأتي ضمن متابعة دقيقة لأداء الحقول والموانئ النفطية، مع التركيز على الحفاظ على استمرارية الإنتاج وزيادة كفاءة الاستغلال، بما يضمن تعزيز العوائد الاقتصادية لدولة ليبيا ودعم استقرار السوق المحلي والدولي للطاقة.

وذكرت المؤسسة أن قطاع النفط والغاز يمثل العمود الفقري للاقتصاد الليبي، وأن استمرار الإنتاج بوتيرة مستقرة يساهم في تمويل المشاريع التنموية الحيوية ودعم النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء البلاد.