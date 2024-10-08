مؤسسة النفط تكشف معدلات الإنتاج منذ رفع القوة القاهرة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن “معدلات الإنتاج اليومية بلغت 1,133,133 برميل نفط خام ومكثفات و 206,666 برميل مكافئ من الغاز خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد أيام قليلة من رفع القوة القاهرة”.

وقالت المؤسسة إن “ذلك جاء بفضل توجيهات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة وتضافر جهود العاملين بالمؤسسة والشركات النفطية”، مؤكدة أنها “ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى معدلات الإنتاج ماقبل الإغلاقات”.

وفي 3 اكتوبر الجاري، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن “رفع حالة القوة القاهرة في كافة حقول وموانئ النفط الخام، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024”.