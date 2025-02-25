«مؤسسة النفط» تكلّف «غرفة الطوارئ» بالتحرك لدعم الأصابعة

بناءً على توجيهات رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف المهندس مسعود سليمان، تعليماته للشركات النفطية بتلبية نداء الاستغاثة الذي أطلقه أهالي مدينة الأصابعة، بعد أن شهدت منذ يوم الأمس حرائق متعددة في عددٍ من المنازل بأحياء مختلفة من المدينة.

وقالت المؤسسة: “على الفور تنادت لجنة الطوارئ بالمؤسسة للنداء وتنفيذاً للتوجيهات، واتخذت التدابير اللازمة بعد التنسيق مع الشركات التابعة للمؤسسة لاتخاذ ما يلزم لمساندة أهالينا في مدينة الأصابعة، وتقديم الدعم المطلوب حسب الإمكانيات المتاحة”.

وأصافت: “كما وصلت إلى المدينة سيارتا إطفاء مجهزتان بأحدث التجهيزات، انطلقت الأولى من شركة أكاكوس فيما انطلقت الثانية من شركة البريقة، في شكل مساندة طارئة للمساهمة في إخماد الحرائق المندلعة في مساكن المدينة”.

وقال البيان: “يتابع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف، مستجدات الأوضاع في الأصابعة أولاً بأول، مشدداً على ضرورة العمل على قدم وساق مع كل الجهات المختصة لتقليل المخاطر وحماية الأهل والممتلكات، وتقديم كل أنواع الدعم المستطاع”.