مؤسسة النفط تناقش استخدام «منظومة قاعدة البيانات» لحقولها المنتجة

ناقشت إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، مع مسؤولي شركة “Sensia” الأمريكية، إمكانية استخدام المؤسسة وشركاتها لمنظومة قاعدة البيانات (الأوفست) للحقول المنتجة، خاصة تلك التي تستخدم المضخات الغاطسة.

وقدمت شركة “Sensia” خلال الاجتماع عرضًا مرئيًا يوضح أهمية استخدام المنظومة كقاعدة بيانات توفر دراسة وتحليلًا دقيقًا للأعطال والمشاكل في الحقول، خاصة توقفات المضخات الغاطسة، بهدف تجنب هذه المشاكل وضمان تحسين المستوى التشغيلي للحقول وتجنب فقدان الإنتاج الناتج عن التوقفات المتكررة.

وحضر الاجتماع عن المؤسسة مدير إدارة الإنتاج المكلف، وكبير أخصائيي الإنتاج، ومن جانب الشركة حضر مديرو المبيعات والحلول الرقمية وجمع من المهندسين المختصين من الجانبين.